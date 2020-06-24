Пассажиропоток на МЦД восстановился на 57%

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Пассажиропоток на Московских центральных диаметрах (МЦД) более чем в половину восстановился с момента отмены режима самоизоляции в столице. Об этом сообщает РИА Новости.

"За две недели пассажиры совершили более 3,49 миллиона поездок. Таким образом пассажиропоток восстановился на 57%, относительно периода до начала пандемии", – сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

В ведомстве отметили, что ранее подобные показатели демонстрировались в конце февраля. Из названного числа поездок 1,69 миллиона приходится на МЦД-1 Белорусско-Савеловский, а 1,8 миллиона – на МЦД-2 Курско-Рижский.

На общественном транспорте сохраняется масочный режим – средства индивидуальной защиты можно, в том числе, приобрести на станциях, в специальных вендинговых аппаратах.

На МЦД 12 раз в день обрабатывают пассажирскую инфраструктуру. Поезда дезинфицируют трижды в сутки, еще одна обработка – холодным паром – приходится на ночное время.

Что касается наземного городского транспорта в целом, то пассажиропоток с начала июня увеличился на 30%. По словам главы Дептранса Максима Ликсутова, суммарно было совершено более 10 миллионов поездок.

