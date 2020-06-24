Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

14:24

Пассажиропоток на МЦД восстановился на 57%

город транспорт МЦД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажиропоток на Московских центральных диаметрах (МЦД) более чем в половину восстановился с момента отмены режима самоизоляции в столице. Об этом сообщает РИА Новости.

"За две недели пассажиры совершили более 3,49 миллиона поездок. Таким образом пассажиропоток восстановился на 57%, относительно периода до начала пандемии", – сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

В ведомстве отметили, что ранее подобные показатели демонстрировались в конце февраля. Из названного числа поездок 1,69 миллиона приходится на МЦД-1 Белорусско-Савеловский, а 1,8 миллиона – на МЦД-2 Курско-Рижский.

На общественном транспорте сохраняется масочный режим – средства индивидуальной защиты можно, в том числе, приобрести на станциях, в специальных вендинговых аппаратах.

На МЦД 12 раз в день обрабатывают пассажирскую инфраструктуру. Поезда дезинфицируют трижды в сутки, еще одна обработка – холодным паром – приходится на ночное время.

Что касается наземного городского транспорта в целом, то пассажиропоток с начала июня увеличился на 30%. По словам главы Дептранса Максима Ликсутова, суммарно было совершено более 10 миллионов поездок.

Готов еще один тоннель на северо-восточном участке БКЛ

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать