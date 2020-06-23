Пассажиропоток наземного транспорта с начала июня вырос почти на треть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пассажиропоток наземного городского транспорта с начала июня увеличился на 30%, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"На прошлой неделе на автобусах, трамваях, электробусах и троллейбусах совершили более 10 миллионов поездок. Мы видим, что после снятия ограничений в наземном транспорте становится больше людей", – приводит слова Ликсутова Агентство "Москва".



Он выразил мнение, что тенденция сохранится, а также напомнил о необходимости носить маски и перчатки.

"Это одна из главных мер защиты против вируса. Пожалуйста, не снимайте маску и перчатки на протяжении всей поездки. Это залог нашей общей безопасности", – сказал Ликсутов.

Вице-мэр добавил, что наземный городской транспорт продолжают тщательно дезинфицировать.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, пропуска для передвижения по городу на транспорте, а также график прогулок. При этом жители столицы по-прежнему должны носить маски, перчатки в общественных местах, а также соблюдать безопасное расстояние между людьми.

