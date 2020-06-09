В Москве отменили режим самоизоляции и пропуска

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве отменили режим самоизоляции, пропуска для передвижения по городу на транспорте, а также график прогулок.
Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут без ограничений выходить из дома, пользоваться транспортом и посещать общественные места. Для горожан снова заработали социальные карты – пенсионеры, школьники и другие льготники вновь смогут бесплатно ездить на общественном транспорте.
Во вторник возобновили работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. В полном объеме восстанавливается работа каршеринга.
При этом жители столицы по-прежнему должны носить маски, перчатки в общественных местах, а также соблюдать безопасное расстояние между людьми.
Персональные данные, которые граждане использовали при оформлении цифровых пропусков, будут уничтожены в соответствии с федеральным законодательством. В законе указано, что по достижении заявленной цели оператор обязан прекращать обработку персональных данных и уничтожать их.
Аналогичное требование распространяется на тех, кто действует по поручению оператора. Для этих целей устанавливается 30-дневный срок с момента достижения цели обработки личной информации граждан.
Какие изменения ждут москвичей с 9 июня
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