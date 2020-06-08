Масочно-перчаточный режим сохранится в столице

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Жители столицы по-прежнему должны носить маски, перчатки в общественных местах, а также соблюдать безопасное расстояние между людьми, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

По его словам, все предприятия и организации обязаны четко выполнять санитарные требования. Мэр подчеркнул, что все основные ограничения будут сняты в июне при условии сохранения эпидемиологической безопасности.

"Не будем забывать и о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но все еще существует. Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии. Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия – четко выполнять требования санитарных служб", – написал Собянин.

Масочный режим ввели в столице с 12 мая. Горожане должны носить маски и перчатки в магазинах, торговых центрах, аптеках, на рабочем месте и в любых видах общественного транспорта, включая такси. При выходе на улицу можно надевать только маску.

Сергей Собянин отменил режим самоизоляции и график пропусков с 9 июня.

С этого дня вновь заработают социальные карты. Восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт можно будет начиная с 12 июня.

К работе возвращаются парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. В полном объеме восстанавливается работа каршеринга. С 16 июня в городе заработают летние веранды, а с 23 июня – рестораны и кафе.

К обычной работе могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театрам, концертным организациям и циркам разрешено возобновить репетиции. Москвичи вновь смогут посещать городские кладбища.

С 16 июня будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. К прежней работе вернутся библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства.

Свои двери вновь откроют музеи, выставочные залы и зоопарки. Приобрести билеты можно будет только онлайн. Горожане смогут посещать и спортивные мероприятия, но при заполняемости трибун не более чем на 10%.

Фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы откроются для посетителей с 23 июня.

