График прогулок и пропускной режим в Москве отменят 9 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные власти приняли решение об отмене режима самоизоляции, пропускного режима и графика прогулок с 9 июня. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Он отметил, что на протяжении нескольких недель фиксируется снижение новых выявленных случаев COVID-19, также, по его словам, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки.

"Уже с завтрашнего дня – 9 июня 2020 года – отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок", – заявил градоначальник.

Так, москвичи, в том числе и горожане старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями люди, смогут без ограничений выходить на улицу и посещать общественные места.

Кроме того, в столице вновь разрешат проезд по социальным картам. В частности, льготные категории граждан смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте. При этом восстановить срок действия неиспользованных проездных можно будет с 12 июня.

"В подавляющем большинстве москвичи ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования. В результате общих усилий – и врачей, и горожан – нам удалось миновать катастрофы и последовательно – день за днем – начать побеждать коронавирус", – резюмировал глава города.

Ранее мэр Москвы заявлял, что в столице еще рано разрешать проведение свадебных мероприятий. Он отмечал, что оно неизбежно станет массовым, что недопустимо в условиях пандемии коронавируса.

Также Собянин подчеркивал, что максимум ограничений в столице могут снять до 1 июля, поскольку город плавно переходит из одного этапа снятия ограничений к другому.