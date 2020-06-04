Собянин: максимум ограничений могут снять в Москве до 1 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Максимум ограничений в столице могут снять до 1 июля, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые есть сегодня в городе, можно будет снять", – сказал Собянин.

Пока что городские власти не собираются открывать фитнес-центры и спортзалы. Решение будет приниматься на основании эпидемиологической обстановки, уточнил мэр.

"Это важный сектор экономики, так как количество фитнес-залов большое – это важная сторона жизни. Мы точно не забудем эту историю, и как только можно будет, все откроем", – объяснил глава столицы.

По его словам, Москва плавно переходит из одного этапа снятия ограничений к другому и может двигаться дальше без риска всплесков массовой заболеваемости коронавирусом.

Собянин подчеркнул, что город не планирует сокращать расходы в социальной сфере.

"Все, что запланировано и гарантировано москвичам, будет исполнено, исполнено в полном объеме. Все льготы, все выплаты, натуральные льготы, денежные – все будет исполнено. Это первое. Второе – все наши обязательства в социальной сфере, я имею в виду заработная плата врачей, учителей, работников культуры – все тоже будет исполнено в полном объеме", – рассказал мэр.

С 1 июня жители столицы могут выходить из дома на прогулки и заниматься на улице спортом. Для свободного посещения вновь открываются городские парки и зеленые территории, кроме "Зарядья". Аттракционы, детские и спортивные площадки остаются закрытыми.

Открылись также все магазины, включая непродовольственные, заработали торговые центры, кроме фуд-кортов, спортзалов и детских зон.

Помимо этого, стали доступны автосалоны, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг. С 5 июня открываются ярмарки выходного дня. Можно пользоваться системой велопроката.

Вводится новый тип пропусков для посещения МФЦ. Он будет действовать один день, в течение недели его можно получить неограниченное количество раз.