Разовый пропуск теперь можно получить для посещения центров "Мои документы"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице вводится новый тип пропусков для посещения МФЦ. Документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Пропуск будет действовать один день и в течение недели его можно получить неограниченное количество раз. Для оформления нужно предоставить:



ФИО;

серию и номер паспорта или реквизиты другого удостоверения личности;

дату рождения;

контактный телефон;

номер транспортного средства (для личного транспорта) или электронной карты (для общественного);

наименование филиала МФЦ;

маршрут передвижения (место жительства и адрес МФЦ).

С 1 июня горожане могут выходить из дома на прогулки и заниматься на улице спортом. Для свободного посещения вновь открываются городские парки и зеленые территории, за исключением "Зарядья". Аттракционы, детские и спортивные площадки остаются закрытыми.

Для прогулок и занятий физкультурой нужно надевать маски или респираторы, при этом дополнительный цифровой пропуск оформлять не нужно. Спортом разрешено заниматься ежедневно до 9:00. Обычные прогулки разрешены с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю – два раза в будни и один раз в выходной день.

Открылись также все магазины, включая непродовольственные, заработали торговые центры, кроме фуд-кортов, спортзалов и детских зон.

Кроме того, в столице стали доступны автосалоны, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг. С 5 июня открываются ярмарки выходного дня. Полностью заработала городская система велопроката.