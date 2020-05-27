С 1 июня откроются автосалоны и магазины непродовольственных товаров

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С 1 июня в рамках второго этапа снятия ограничений откроются автосалоны и магазины непродовольственных товаров. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"С 1 июня 2020 года будут вновь открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров – от небольших торговых точек до гипермаркетов", – заявил Собянин.

Он подчеркнул, что во всех помещениях должны быть созданы условия для социального дистанцирования, также должен быть усилен режим дезинфекции. Все посетители по-прежнему должны соблюдать масочно-перчаточный режим.

Также с 1 июня заработает в полном объеме городской велопрокат. Горожане должны использовать перчатки, а после окончания поездки по возможности провести самостоятельную дезинфекцию велосипеда. В частности, необходимо уделить особое внимание рулю, ручкам тормозов и другим частям транспорта.

Помимо этого, по указу Сергея Собянина для горожан вновь станут доступны ярмарки выходного дня. Ожидается, что первым днем их работы станет 5 июня.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что пропускной режим в столице сохраняется до 14 июня. В соответствии с указом мэра срок действия разрешений на передвижение по городу будет продлен автоматически.

В частности, по-прежнему будет действовать масочный режим, а также требования соблюдения социальной дистанции. Работодателям по-прежнему рекомендуется организовывать дистанционное исполнение обязанностей со стороны сотрудников.

