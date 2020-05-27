Пропускной режим в Москве продлен до 14 июня включительно

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пропускной режим в столице сохраняется до 14 июня. Соответствующая информация опубликована на личном сайте главы города.

Собянин отметил, что принял указ, согласно которому до 14 июня будет продлен режим самоизоляции. Мэр Москвы сообщил, что срок действия разрешений на передвижение по городу будет продлен автоматически.

Работодателям по-прежнему рекомендуется организовывать дистанционное исполнение обязанностей со стороны сотрудников.

Кроме того, Собянин отметил, что еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы.

"Риск заразиться уменьшился, но пока не исчез. Мы по-прежнему должны соблюдать максимальную осторожность и – как бы ни хотелось – не форсировать события", – отметил Собянин.

В то же время, по словам Собянина, с 1 июня 2020 года Москва переходит на второй этап смягчения ограничений. Он подчеркнул, что жители города смогут выходить на прогулки, а многие предприятия торговли и сферы услуг смогут возобновить работу.

В частности, вновь будут открыты для посещения городские парки. При этом аттракционы работать не будут, а все посетители зеленых территорий должны будут носить маски.

Кроме того, Собянин напомнил, что с 1 июня будут вновь открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров. Он уточнил, что организации должны будут обеспечить социальное дистанцирование сотрудников, а также постоянную дезинфекцию пространства. И покупатели, и персонал должны использовать индивидуальные средства защиты.

Кроме того, будет возобновлена работа мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами.

По словам Собянина, снова начнут работать ярмарки выходного дня. Кроме того, в полном объеме в Москве заработает услуга велопроката. В свои офисы могут вернуться работники архитектурных и проектных бюро.

Собянин также открыл стадионы и спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов. Собянин подчеркнул, что это связано с возобновлением национального первенства 21 июня.

Ранее руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что Москва готова к первому и второму этапам снятия ограничений. Она отметила, что по показателям индекса распространеия инфекции, уровня летальности и регистрации внебольничных пневмоний столица соответствует стандартам, при которых возможно ослабление режима самоизоляции.