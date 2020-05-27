Москва готова к первому и второму этапам снятия ограничений – Роспотребнадзор

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва готова к первому и второму этапам снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по городу Елена Андреева.

"Есть три показателя, которые позволяют городу выйти из режима самоизоляции... Индекс распространения инфекции в Москве составляет 0,85... Если смотреть по этим трем показателям, то Москва готова к первому и в принципе готова ко второму этапу снятия ограничений", – приводит слова Андреевой РИА Новости.

По ее словам, есть еще два показателя, которые являются косвенными для определения возможности выхода из самоизоляции, – уровень летальности и регистрация внебольничных пневмоний.

"Здесь у нас ситуация по летальности – 1,1%. Когда мы анализируем летальность, то видим, что это в основном, конечно, около 65-70% – это люди старше 65 лет", – сказала Андреева.

Руководитель управления Роспотребнадзора по столице выразила надежду, что в скором времени разрешат прогулки и откроют предприятия, оказывающие бытовые услуги.

Также она сообщила, что ситуация с коронавирусом в Москве полностью контролируемая, хоть и остается самой напряженной по сравнению с другими российскими городами.

Ранее Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России пройден. Глава государства добавил, что такие данные приводят соответствующие специалисты.

За последние сутки в России подтвердили 8 338 случаев коронавирусной инфекции. На Москву приходится 2 140 выявленных случаев, на Московскую область – 793.

Всего в России зарегистрировано 370 680 случаев коронавирусной инфекции. Это на 2,3% больше, чем днем ранее. За последние сутки умер 161 человек. За весь период скончались 3 968 пациентов. За сутки выписали 11 079 человек, а за все время – 142 208 человек.

