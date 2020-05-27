Москвичам рассказали, как стать донором плазмы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На портале "Я дома" появился специальный раздел, в котором объясняется, как стать донором плазмы. Он получил название "Доноры надежды", информирует портал мэра и правительства Москвы.

На данной площадке москвичи, перенесшие коронавирусную инфекцию и желающие стать доронами, могут узнать, при каких противопоказаниях кровь сдавать нельзя.

Кроме того, в разделе даются советы по подготовке к донорству и объясняется, что следует делать непосредственно в день процедуры.

В частности, за двое суток до донации нельзя употреблять алкоголь и лекарственные средства, в которых содержатся анальгетики и аспирин. Также за день рекомендуется отказаться от жирной, жареной и копченой пищи. При этом в день сдачи крови с утра обязательно необходимо поесть.

Известно, что донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19, у которого нет хронических заболеваний и есть отрицательный результат анализа на ВИЧ и гепатиты В и С.

Согласно постановлению Сергея Собянина, за каждые 150 миллилитров плазмы донорам выплачивают по 1 250 рублей, за 600 миллилитров плазмы – 5 000 рублей.

Ранее в столице запустили акцию "Хочупомочь", благодаря которой доноры плазмы, переболевшие коронавирусом, могут бесплатно добраться до пункта сдачи крови на такси.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, столичные врачи фиксируют улучшение состояния пациентов с подтвержденным коронавирусом после применения плазмы крови переболевших COVID-19 людей. Ракова выразила надежду на то, что количество доноров плазмы увеличится, благодаря чему появится возможность роста числа выздоровевших.