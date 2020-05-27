Москвичам рассказали, как стать донором плазмы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На портале "Я дома" появился специальный раздел, в котором объясняется, как стать донором плазмы. Он получил название "Доноры надежды", информирует портал мэра и правительства Москвы.
На данной площадке москвичи, перенесшие коронавирусную инфекцию и желающие стать доронами, могут узнать, при каких противопоказаниях кровь сдавать нельзя.
Кроме того, в разделе даются советы по подготовке к донорству и объясняется, что следует делать непосредственно в день процедуры.
В частности, за двое суток до донации нельзя употреблять алкоголь и лекарственные средства, в которых содержатся анальгетики и аспирин. Также за день рекомендуется отказаться от жирной, жареной и копченой пищи. При этом в день сдачи крови с утра обязательно необходимо поесть.
Известно, что донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19, у которого нет хронических заболеваний и есть отрицательный результат анализа на ВИЧ и гепатиты В и С.
Согласно постановлению Сергея Собянина, за каждые 150 миллилитров плазмы донорам выплачивают по 1 250 рублей, за 600 миллилитров плазмы – 5 000 рублей.
Ранее в столице запустили акцию "Хочупомочь", благодаря которой доноры плазмы, переболевшие коронавирусом, могут бесплатно добраться до пункта сдачи крови на такси.
По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, столичные врачи фиксируют улучшение состояния пациентов с подтвержденным коронавирусом после применения плазмы крови переболевших COVID-19 людей. Ракова выразила надежду на то, что количество доноров плазмы увеличится, благодаря чему появится возможность роста числа выздоровевших.
Кто может стать донором плазмы для больных коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: