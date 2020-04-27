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Общество

27 апреля, 22:16

Состояние пациентов с COVID-19 улучшается после использования плазмы доноров – Ракова

общество медицина

Фото: ТАСС/Максим Слуцкий

Столичные врачи фиксируют улучшение состояния пациентов с подтвержденным коронавирусом после применения плазмы крови переболевших COVID-19 людей. С таким заявлением выступила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Врачи фиксируют явные улучшения у пациентов после использования плазмы доноров. Они видят, что нет фактически никаких осложнений, побочных эффектов, и болезнь протекает гораздо легче", – рассказала заммэра в эфире телеканала "Россия 1".

При этом Ракова выразила надежду на то, что число доноров плазмы увеличится, благодаря чему появится возможность роста числа выздоровевших.

21 апреля Анастасия Ракова заявила, что три пациента выписаны из столичных больниц после переливания плазмы с антителами. Два человека проходили лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, третий – в городской клинической больнице № 52. До этого вице-мэр отмечала, что донорами плазмы крови стали 60 горожан.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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