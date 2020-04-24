В ВОЗ оценили вклад России в разработку вакцины от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Всемирная организация здравоохранения одобряет значительный вклад России в разработку вакцины против коронавируса, заявила представитель организации в Москве Мелита Вуйнович. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее ВОЗ добавила девять российских разработок вакцин в список перспективных. В организации уточнили, что разработка препарата интенсивно ведется в десятках научных центров по всему миру. 77 рассматриваются как потенциальные вакцины на стадии доклинических испытаний, шесть – на стадии клинических испытаний.
Вакцина Минздрава РФ против коронавируса перейдет на этап клинических исследований летом. Директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов объявил о начале испытаний вакцины. Препарат уже начали испытывать на животных.
Проводятся также тестирования лекарств против коронавируса. О начале сравнительных клинических исследований препаратов стало известно 7 апреля. Речь идет о "Мефлохине", "Гидроксихлорохине" и "Калидавире". Тесты будут проводиться только после согласия пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Насколько безопасен и эффективен "Мефлохин", расскажут до 20 мая. В тестированиях ФМБА совместно с Научным центром микробиологии министерства обороны РФ было доказано, что в культуре клеток "Мефлохин" полностью блокировал развитие цитопатического действия нового коронавируса в концентрации 2 мкг/мл. Эти данные сопоставимы с выводами китайских ученых.
Предварительные итоги исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения этим препаратом у 78% пациентов со среднетяжелым состоянием отмечается положительная динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани. Переносимость лекарства удовлетворительная.
За последние сутки в России подтвердили 5 849 случаев коронавирусной инфекции. Клинических проявлений при этом не было у 2 697 человек.
Всего в стране зарегистрировано 68 622 случая. Это на 9,3% больше, чем днем ранее. За сутки зафиксировано 60 летальных исходов, за весь период по России умерли 615 человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: