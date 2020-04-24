В ВОЗ оценили вклад России в разработку вакцины от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всемирная организация здравоохранения одобряет значительный вклад России в разработку вакцины против коронавируса, заявила представитель организации в Москве Мелита Вуйнович. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее ВОЗ добавила девять российских разработок вакцин в список перспективных. В организации уточнили, что разработка препарата интенсивно ведется в десятках научных центров по всему миру. 77 рассматриваются как потенциальные вакцины на стадии доклинических испытаний, шесть – на стадии клинических испытаний.

Вакцина Минздрава РФ против коронавируса перейдет на этап клинических исследований летом. Директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов объявил о начале испытаний вакцины. Препарат уже начали испытывать на животных.

Проводятся также тестирования лекарств против коронавируса. О начале сравнительных клинических исследований препаратов стало известно 7 апреля. Речь идет о "Мефлохине", "Гидроксихлорохине" и "Калидавире". Тесты будут проводиться только после согласия пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Насколько безопасен и эффективен "Мефлохин", расскажут до 20 мая. В тестированиях ФМБА совместно с Научным центром микробиологии министерства обороны РФ было доказано, что в культуре клеток "Мефлохин" полностью блокировал развитие цитопатического действия нового коронавируса в концентрации 2 мкг/мл. Эти данные сопоставимы с выводами китайских ученых.

Предварительные итоги исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения этим препаратом у 78% пациентов со среднетяжелым состоянием отмечается положительная динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани. Переносимость лекарства удовлетворительная.

За последние сутки в России подтвердили 5 849 случаев коронавирусной инфекции. Клинических проявлений при этом не было у 2 697 человек.

Всего в стране зарегистрировано 68 622 случая. Это на 9,3% больше, чем днем ранее. За сутки зафиксировано 60 летальных исходов, за весь период по России умерли 615 человек.