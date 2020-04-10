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Общество

18:33

Доказана противовирусная активность препарата "Мефлохин" в отношении коронавируса – ФМБА

общество медицина

Фото: depositphotos/strelok

Противовирусная активность препарата "Мефлохин" в отношении возбудителя COVID-19 доказана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.

Отмечается, что "Мефлохин" полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 микрокилограмма на литр.

Глава ФМБА России Вероника Скворцова отметила, что такая концентрация в плазме крови достигается после приема препарата в терапевтических дозах, разрешенных к применению у человека.

Исследования проводились совместно с 48 Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны. Оценивалась противовирусная активность препарата.

В свою очередь, в Минздраве ранее предупреждали, что у антималярийного препарата, применяемого против коронавируса, есть ряд побочных эффектов, и применять его без назначения опасно.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России сняли с аппарата ИВЛ первого пациента с коронавирусом, нуждавшегося в механической вентиляции легких.

По словам министра, пациент был переведен на механическую вентиляцию три недели назад в Тюмени. Мурашко выразил благодарность персоналу медучреждения, где проходит лечение больной.

В России за последние сутки зарегистрировали еще 1786 случаев заражения коронавирусом. Всего на территории РФ зафиксировали 11 917 случаев заражения.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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