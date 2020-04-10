Доказана противовирусная активность препарата "Мефлохин" в отношении коронавируса – ФМБА

Фото: depositphotos/strelok
Противовирусная активность препарата "Мефлохин" в отношении возбудителя COVID-19 доказана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.
Отмечается, что "Мефлохин" полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 микрокилограмма на литр.
Глава ФМБА России Вероника Скворцова отметила, что такая концентрация в плазме крови достигается после приема препарата в терапевтических дозах, разрешенных к применению у человека.
Исследования проводились совместно с 48 Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны. Оценивалась противовирусная активность препарата.
В свою очередь, в Минздраве ранее предупреждали, что у антималярийного препарата, применяемого против коронавируса, есть ряд побочных эффектов, и применять его без назначения опасно.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России сняли с аппарата ИВЛ первого пациента с коронавирусом, нуждавшегося в механической вентиляции легких.
По словам министра, пациент был переведен на механическую вентиляцию три недели назад в Тюмени. Мурашко выразил благодарность персоналу медучреждения, где проходит лечение больной.
В России за последние сутки зарегистрировали еще 1786 случаев заражения коронавирусом. Всего на территории РФ зафиксировали 11 917 случаев заражения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: