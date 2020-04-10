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Общество

17:44

Первого тяжелого пациента с коронавирусом в РФ сняли с аппарата ИВЛ

общество власть

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Первый пациент в России с коронавирусом, нуждавшийся в механической вентиляции легких, снят с аппарата ИВЛ, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках круглого стола "Мир в условиях пандемии COVID-19: глобальные стратегии" в эфире телеканала "Россия 24".

По словам министра, пациент был переведен на механическую вентиляцию три недели назад в Тюмени. Мурашко выразил благодарность персоналу медучреждения, где проходит лечение больной.

"Я хотел бы поблагодарить медицинский персонал – заведующего отделением, главного врача, медицинских сестер. Они на протяжении более трех с половиной недель боролись за жизнь этого тяжелого пациента", – сказал глава Минздрава.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве более 40 столичных поликлиник с компьютерной томографией будут проводить диагностику пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В России за последние сутки зарегистрировали еще 1786 случаев заражения коронавирусом. Всего на территории РФ зафиксировали 11 917 случаев заражения.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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