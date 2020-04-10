Собянин: более 40 городских поликлиник подключится к работе по диагностике коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 40 столичных поликлиник с компьютерной томографией будет проводить диагностику пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе осмотра городской поликлиники № 68.

"Ситуация с коронавирусом в Москве, к сожалению, набирает обороты. Ситуация становится все более проблемной. Поэтому, помимо стационаров, специализирующихся на борьбе с коронавирусом, вступает в ряды и поликлиническая сеть. Она и до этого работала с пациентами, но сегодня это другая, уже системная работа", – отметил мэр столицы.

По его словам, поликлиники, где есть компьютерная томография, на системной основе начинают диагностировать пациентов на коронавирус, оказывать им амбулаторную помощь и вести их в постоянном режиме.

Также потребуются изменения в графике работы поликлиник, в санитарной безопасности, добавил Собянин.

"И, конечно, большое усилие со стороны коллективов. Определенные, конечно, риски, но тем не менее это работа важная. Она поможет ускорить диагностику больных, улучшить оказание помощи амбулаторных больных, отчасти разгрузит направление этих больных для диагностики в наших стационарах. Очень важная и нужная работа, которая будет проводиться практически в режиме 24 часа в сутки", – сообщил глава города.

Заместитель главного врача поликлиники № 68 Александр Карпович доложил мэру, что мероприятия по недопущению распространения коронавируса позволили поликлинике снизить пациентопоток в плановом порядке.

Он отметил, что большая часть пациентов с хроническими заболеваниями обеспечивается лекарствами на три и более месяца.

"Мы увеличили количество выездных бригад с четырех до 11. В день до шести в среднем бригад выезжает к пациентам. Одновременно забираются мазки на коронавирусную инфекцию, проводится экспресс-диагностика. За последние два дня мы подготовили наш блок к компьютерной диагностике для раннего выявления жизнеугрожающих осложнений для пациентов", – рассказал Карпович.

По его словам, за два предыдущих дня было проведено 15 исследований, у восьми пациентов выявили пневмонию средней степени тяжести.

Гражданин с признаками ОРВИ и воспаления легких сможет самостоятельно обратиться в COVID-центр, либо пациента доставят в него по скорой. Здесь ему сделают компьютернойую томографию другие исследования, которые позволяют диагностировать пневмонию и ее характер (вирусная или нет). В случае диагностики вирусной пневмонии, что в нынешних условиях практически всегда означает заболевание COVID-19, врачи центра определят тактику лечения – госпитализация в стационар или лечение на дому.

В случае принятия решения в пользу лечения на дому, больной получит рекомендации терапевта по лечению и лекарства в аптечном киоске, и останется под наблюдением врачей COVID-центра.

Кабинеты компьютерной томографии в COVID-центрах будут переведены на постоянный режим работы. Для максимально быстрого проведения диагностики и расшифровки штат сотрудников кабинетов КТ-диагностики будет дополнительно укомплектован специалистами, среди них – врачи-рентгенологи, рентгенолаборанты.

В кабинетах компьютерной томографии обеспечено разделение на аппаратную ("грязную" зону) и пультовую ("чистую" зону), рентгенолаборант остается в пультовой, а в аппаратной находится медработник, обеспечивающий позиционирование и снятие пациента.

COVID-центры будут обеспечены средствами индивидуальной зашиты (СИЗ) врачей-рентгенологов и рентгенолаборантов, а также средствами для проведения профилактической и очаговой дезинфекции помещений.

После выхода от "грязной" зоны костюм снимают в соответствии с правилами работы с противочумным костюмом, обеззараживают погружением в дезраствор, надевают халат и маску.

После каждого обследованного пациента проводится обработка аппаратуры и рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами.

Кому нужно быть наиболее осторожными из-за COVID-19

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что число госпитализаций за последние дни в Москве резко увеличилось. По сравнению с прошлой неделей количество их стало вдвое больше – с 2,6 тысячи случаев до 5,5 тысячи. Более 85% из них – с пневмонией.

Она добавила, что вместе с этим увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Всего в городских стационарах лечится более 6,5 тысячи пациентов с коронавирусом. По прогнозам экспертов, пик заболеваемости еще не достигнут. Это значит, что заболевших и госпитализированных будет больше.

Сергей Собянин рассказал, что с коронавирусной инфекцией борется больше трети всех работников здравоохранения Москвы. В первых рядах – около 40 тысяч человек.