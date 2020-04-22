Выводы об эффективности "Мефлохина" при лечении COVID-19 будут сделаны до 20 мая

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Федеральное медико-биологическое агентство России исследует эффективность и безопасность противомалярийного препарата "Мефлохин" для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте ФМБА. Результаты будут представлены до 20 мая.

Применение таких лекарств в рамках текущей пандемии практикуется в Китае, США, странах Европы, объяснили в агентстве. Итоги зарубежных исследований показали, что производные хлорохина, активные против малярии, обладают и противовирусными эффектами. Взаимодействуя с белками CD147, они предотвращают внедрение вируса в клетку.

В тестированиях ФМБА совместно с Научным центром микробиологии министерства обороны РФ было доказано, что в культуре клеток "Мефлохин" полностью блокировал развитие цитопатического действия нового коронавируса в концентрации 2 мкг/мл. Эти данные сопоставимы с выводами китайских ученых.

Предварительные итоги исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 свидетельствуют о том, что на фоне лечения "Мефлохином" у 78% пациентов со среднетяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани. Переносимость препарата удовлетворительная. Серьезных нежелательных явлений зарегистрировано не было.

О начале сравнительных клинических исследований препаратов для лечения пациентов с коронавирусом стало известно 7 апреля. Речь идет о препаратах "Мефлохин", "Гидроксихлорохин" и "Калидавир". Тесты будут проводиться только после согласия пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства. Президент допустил возможность выделения дополнительных ресурсов для разработки вакцины.