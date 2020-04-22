Минздрав принял меры по недопущению роста цен на парацетамол и другие лекарства

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Постановление кабмина, регулирующее особенности обращения лекарств в период пандемии коронавируса, предусматривает решение вопросов дефицита препаратов в связи с ценообразованием на них. Об этом, как передает Агентство "Москва", сообщает пресс-служба Минздрава.

"Минздравом России приняты меры по недопущению роста цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что возможность ежегодной индексации цен сохраняется. Кроме того, расчет стоимости лекарств для медицинского применения нижнего ценового сегмента при индексации предельной отпускной цены может осуществляться в рамках действующего закона с учетом двойного уровня инфляции.

В перечень жизненно важных препаратов входит парацетамол, димедрол и ибупрофен.

Ранее сообщалось, что Минпромторг готовит предложения по изменению правил обязательной перерегистрации отпускных цен на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты (ЖНВЛП). Отмечалось, что ведомство в постоянном режиме следит за производством лекарств ниже ценового сегмента стоимостью до 100 рублей. При выявлении отсутствия препаратов соответствующее постановление о нарушении отправляется в Минздрав.

В конце марта члены Совета Федерации поддержали закон, призванный сдерживать цены на лекарства и медицинские изделия в условиях эпидемий. Поправки внесли в статьи 60 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" и 38 закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

