Белоусов рассказал о мерах по сдерживанию цен на важные лекарства

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Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что из-за ослабления рубля существует риск роста цен на бытовую технику и лекарства, но они не критические. Кроме того, по словам Белоусова, в случае необходимости власти РФ могут принять меры для сдерживания цен на жизненно необходимые медикаменты, сообщает РИА Новости.
По его словам, инфляция в 2020 году вряд ли разгонится выше 4%, однако важнее не размер, а ее структура, отметив, что в настоящий момент в зоне риска находятся лекарства и бытовая техника.
"Тут нужны будут дополнительные меры, потому что ЖНВЛП-лекарства (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. – Прим. ред.) не должны, естественно, дорожать ни при каких обстоятельствах", – сказал Белоусов.
Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ выразил мнение, что обвал рубля скажется в первую очередь на импортных товарах, отметив, что в остальном рост цен сдерживается возможностями покупателей.
Он добавил, что если говорить об электронной технике, то здесь нужно иметь в виду, что цены пойдут вверх после распроданных запасов торговых компаний. Относительно цен на жилье он выразил мнение, что в данном случае стоимость также определяется спросом, который на данный момент "весьма ограниченный".
В ночь на 9 марта цена нефти марки Brent упала до 33,94 доллара за баррель, а WTI – до 32,48 доллара. Позже стоимость продолжила уменьшаться, достигая минимума февраля 2016 года.
Причиной удешевления черного золота стало прекращение переговоров в рамках ОПЕК+. Стороны не смогли договориться по поводу ограничений по добыче и продаже нефти.
На фоне снижения цены на нефть подешевела и российская валюта. Утром 10 марта курс доллара почти достиг 73 рублей, однако затем чуть пошел вниз. Аналогичная ситуация происходит с курсом евро.
В ЦБ заявили, что проанализируют сложившуюся ситуацию и в случае необходимости подключат дополнительные меры для защиты РФ от внешних шоков.
Эксперты прогнозируют влияние ослабления рубля на цены
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