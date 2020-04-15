Москва будет делать все, чтобы наладить поставки лекарств для борьбы с COVID-19 – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти будут делать все, чтобы наладить регулярные и в достаточном объеме поставки лекарств для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе встречи в режиме видеоконференции с врачами – членами клинического комитета по COVID-19.

"Мы с Минпромторгом, министерством здравоохранения РФ и с прочими игроками, которые есть на рынке лекарственных препаратов, со всеми одновременно занимаемся и делаем все возможное, чтобы та лекарственная номенклатура медицинских препаратов, которая необходима для лечения, поступала к нам в достаточном объеме", – приводит слова градоначальника Агентство "Москва".

Собянин отметил, что это является нелегкой задачей, однако на ее решение будут брошены все силы.

По словам мэра, на выполнение поставленной задачи нацелены все департаменты столицы. Отмечается, что власти ведут совместную работу с частными поставщиками, работающими на рынке лекарственных препаратов, в том числе как с российскими производителями, так и зарубежными.

Помимо этого, Собянин высказался о необходимости проведения отбора тест-систем на выявление COVID-19 по их эффективности.

"Чем более эффективны тесты, чем более они точны, чем больше разных направлений тестирования, тем, конечно, эффективность всей нашей работы будет только возрастать. Поэтому мы поддерживаем все начинания в этой области", – резюмировал градоначальник.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что в работу по борьбе с COVID-19 в Москве включились 35 клиник. Скорая помощь в столице также работает на полную мощность, добавил мэр.