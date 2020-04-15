35 клиник включились в работу по борьбе с COVID-19 в Москве – Собянин

18:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Уже 35 клиник разного уровня включились в работу по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Москве. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин в рамках встречи в режиме видеоконференции врачами – членами клинического комитета по COVID-19.
"Мы параллельно развертываем очень мощную медицинскую систему на базе региональных, федеральных и даже частных клиник. В настоящее время в строю находятся подразделения 35 клиник разного уровня", – отметил Собянин.
Градоначальник добавил, что в Москве на сегодняшний день функционирует свыше 40 COVID-центров. В борьбу с инфекцией вступила и амбулаторная сеть с необходимым техническим и диагностическим оборудованием.
Собянин заявил, что скорая помощь также работает на полную мощность. Ежедневно медики доставляют в медучреждения пациентов из мест проживания.
Кроме того, мэр принял решение о выделении дополнительного транспорта, который будет перевозить пациентов из коронавирусных стационаров домой.
Ранее сообщалось о том, что в Москве на полную мощность заработали 45 центров компьютерной томографии, с помощью которых будут выявлять людей с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что в них уже провели более 5 тысяч исследований грудной клетки. 27% случаев применения компьютерной томографии позволили обнаружить вирусную пневмонию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: