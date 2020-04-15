35 клиник включились в работу по борьбе с COVID-19 в Москве – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Уже 35 клиник разного уровня включились в работу по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Москве. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин в рамках встречи в режиме видеоконференции врачами – членами клинического комитета по COVID-19.

"Мы параллельно развертываем очень мощную медицинскую систему на базе региональных, федеральных и даже частных клиник. В настоящее время в строю находятся подразделения 35 клиник разного уровня", – отметил Собянин.

Градоначальник добавил, что в Москве на сегодняшний день функционирует свыше 40 COVID-центров. В борьбу с инфекцией вступила и амбулаторная сеть с необходимым техническим и диагностическим оборудованием.

Собянин заявил, что скорая помощь также работает на полную мощность. Ежедневно медики доставляют в медучреждения пациентов из мест проживания.

Кроме того, мэр принял решение о выделении дополнительного транспорта, который будет перевозить пациентов из коронавирусных стационаров домой.

Ранее сообщалось о том, что в Москве на полную мощность заработали 45 центров компьютерной томографии, с помощью которых будут выявлять людей с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что в них уже провели более 5 тысяч исследований грудной клетки. 27% случаев применения компьютерной томографии позволили обнаружить вирусную пневмонию.