Столичные врачи вылечили от коронавируса более 1200 человек

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Москве выздоровели еще 189 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число вылеченных от COVID-19 в столице составило 1205 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что некоторым пациентам врачи рекомендовали остаться под наблюдением после выписки. Для этого были сделаны соответствующие рекомендации.

"Число выздоровевших в Москве неуклонно растет, и мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится и дальше", – заявила Ракова.

За последние сутки в столице зафиксировано 3 388 новых случаев коронавируса. В целом в 84 регионах России нарастающим итогом зарегистрировано 24 490 случаев заражения. Это на 16,1% больше, чем днем ранее.

За минувший день из больниц выписаны 292 человека, 189 из них – в Москве. За весь период инфекцию побороли 1 986 человек.