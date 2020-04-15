Академик РАН спрогнозировал замедление распространения COVID-19 в России

12:10
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Стало известно, когда начнет замедляться распространение новой коронавирусной инфекции в России. Свое предположение об этом высказал академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин.
По его словам, COVID-19 постепенно начнет сбавлять обороты распространения по стране в июне 2020 года.
"Если исходить из опыта, который накоплен, то где-то июнь месяц, начало – середина июня, когда это постепенно должно сойти на нет. Это если говорить о реалиях", – приводит слова пульмонолога Агентство "Москва".
Ранее вирусолог Анатолий Альштейн рассказал о признаках пика COVID-19 в России. Он отметил, что понимание развития ситуации с распространением инфекции сформируется только к концу апреля.
При этом эксперты объяснили, почему растет число заболевших коронавирусом в РФ. Сообщалось, что нарушение режима самоизоляции не является первоочередной причиной увеличения числа зараженных.
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