Вирусолог рассказал о признаках пика COVID-19 в России

13:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Вирусолог Анатолий Альштейн рассказал, какие действия необходимо предпринять для того, чтобы понять, как развивается коронавирусная инфекция. По его словам, анализ двух циклов по 14 дней является достаточным для того, чтобы выявить тенденции распространения заболевания.
"Если разрастается, значит, меры, которые мы принимаем, недостаточны. А если пойдет на снижение, значит, все правильно и необходимо продолжать такой карантин", – сообщает ИА "НСН", ссылаясь на слова специалиста.
Понимание того, как в действительности развивается ситуация с COVID-19, сформируется только к концу апреля, уверен Альштейн.
Он добавил, что в настоящее время признаков пика коронавируса в России не наблюдается.
Ранее президент Российского медицинского общества, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов заявил о парадоксальной ситуации с COVID-19 в Москве. По словам эксперта, за последнюю неделю индекс самоизоляции постоянно снижался. При этом наблюдался рост числа зараженных опасной коронавирусной инфекцией.
Так, за последние сутки в России подтвердили 2 774 случая заражения коронавирусом в 51 регионе. Большинство выявленных диагнозов остается в Москве.
Согласно статистике, заболевание за минувший день смогли побороть 224 пациента. Всего за весь период наблюдений выздоровели 1694 человека, 1 016 из них – в Москве. Всего в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: