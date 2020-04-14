Вирусолог рассказал о признаках пика COVID-19 в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вирусолог Анатолий Альштейн рассказал, какие действия необходимо предпринять для того, чтобы понять, как развивается коронавирусная инфекция. По его словам, анализ двух циклов по 14 дней является достаточным для того, чтобы выявить тенденции распространения заболевания.

"Если разрастается, значит, меры, которые мы принимаем, недостаточны. А если пойдет на снижение, значит, все правильно и необходимо продолжать такой карантин", – сообщает ИА "НСН", ссылаясь на слова специалиста.

Понимание того, как в действительности развивается ситуация с COVID-19, сформируется только к концу апреля, уверен Альштейн.

Он добавил, что в настоящее время признаков пика коронавируса в России не наблюдается.

Ранее президент Российского медицинского общества, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов заявил о парадоксальной ситуации с COVID-19 в Москве. По словам эксперта, за последнюю неделю индекс самоизоляции постоянно снижался. При этом наблюдался рост числа зараженных опасной коронавирусной инфекцией.

Так, за последние сутки в России подтвердили 2 774 случая заражения коронавирусом в 51 регионе. Большинство выявленных диагнозов остается в Москве.

Согласно статистике, заболевание за минувший день смогли побороть 224 пациента. Всего за весь период наблюдений выздоровели 1694 человека, 1 016 из них – в Москве. Всего в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах.