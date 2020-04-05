Главврач больницы в Коммунарке рассказал об удивлении от возраста пациентов с COVID-19

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Главный врач московской инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил о своем удивлении от возраста пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил в эфире телеканала RT.

Проценко уточнил, что речь идет о пациентах, у которых болезнь протекает в тяжелой форме.

"Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала", – сказал специалист.

Он отметил, что больше всего был удивлен молодым возрастом зараженных граждан. По словам специалиста, сложнее всех приходится больным, имеющим хронические заболевания.

За последние сутки в России было выявлено 582 новых случая заражения инфекцией COVID-19. Общее число инфицированных увеличилось до 4 тысяч 731 человека.

В Москве за сутки выявили 434 случая заражения. При этом большинство из заболевших находятся в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 14 инфицированных – дети.

Ранее стали известны подробности самочувствия главврача больницы в Коммунарке. 31 марта тест Дениса Проценко на выявление COVID-19 дал положительный результат.