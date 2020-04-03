Трамп сдал еще один тест на коронавирус

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Президент США Дональд Трамп вновь сдал тест на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

Сообщалось, что Трамп сдал первый тест на коронавирус 14 марта. Тогда у президента США COVID-19 выявлен не был.

"Президент снова проверился на COVID-19, используя новые оперативные возможности медицинского пункта. Он здоров и без симптомов", – сообщил врач Трампа Шон Конли в письме.

Специалист отметил, что забор образцов занял одну минуту. При этом результаты теста были готовы через 15 минут.

"Этот второй тест был гораздо приятнее первого", – дал комментарий президент США на пресс-конференции после процедуры.

Ранее Трамп предупредил, что США ждут "тяжелые" две недели. Американский президент обратился к гражданам на фоне эпидемии коронавируса.