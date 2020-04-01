Трамп предупредил, что США ждут "тяжелые" две недели

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что ближайшие две недели станут "очень тяжелыми" из-за охватившей страну эпидемии коронавируса. Слова американского лидера передает РИА Новости.

"Нас ждут очень тяжелые две недели, а затем, надеюсь, как прогнозируют эксперты, мы увидим свет в конце тоннеля", – высказался Трамп на брифинге.

Американский лидер также назвал предстоящие две недели "очень болезненными".

По последней информации, опубликованной американским Университетом Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 181 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. При этом свыше 3600 человек погибли от пандемии.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия прислала в США первый самолет с медицинским оборудованием. Американский лидер подчеркнул, что также поступил и Китай.

Позже стало известно, что Россия направит в США еще один самолет с помощью для борьбы с COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.