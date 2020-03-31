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Политика

07:55

Россия прислала в США самолет с медицинским оборудованием – Трамп

политика общество за рубежом

Фото: AP/TASS/John Bazemore

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что Россия прислала США в качестве помощи самолет с медицинским оборудованием. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп выступил с заявлением на пресс-конференции в Белом доме. Он уточнил, что помощь, аналогичная российской, пришла в США из Китая.

"Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило. Другие страны посылали нам много, я был приятно удивлен", – отметил Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что у США имеются "отличные отношения со многими странами".

"Я думаю, в конце концов мы станем сильнее. Мы многому научились", – заключил Трамп.

Накануне президент США заявил, что гибель 200 тысяч американцев от вируса будет для страны "хорошим" сценарием. По словам Трампа, если бы не своевременно принятые правительством меры, погибло бы свыше двух миллионов человек.

США на данный момент являются лидером по числу заболевших – там выявлено более 163 тысяч случаев заражения. При этом свыше 3 тысяч человек погибли от пандемии коронавируса.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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