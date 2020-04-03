Стали известны подробности самочувствия главврача больницы в Коммунарке

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Генеральный директор Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Олег Карпов рассказал, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в настоящий момент чувствует себя хорошо, сообщает РИА Новости.

"Он хорошо себя чувствует, рвется на работу", – прокомментировал Карпов.

31 марта стало известно, что тест Проценко на коронавирус дал положительный результат. Он отметил, что ушел на карантин в своем кабинете. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал главврачу как можно скорее вновь приступить к работе.

Позже Проценко рассказал, что в настоящий момент дистанционно занимается консультированием и вопросами работы больницы.

24 марта президент России Владимир Путин посетил медицинское учреждение в Коммунарке. Он поблагодарил главного врача за высокое качество оказания медпомощи и слаженную работу коллектива.