В России подтверждено 2774 новых случая заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За последние сутки в России подтвердили 2 774 случая заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили в Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом, новых заболевших выявили в 51 регионе страны.
Наибольшее число выявленных диагнозов остается в Москве. В столице за последние сутки COVID-19 нашли у 1 489 пациентов. Значительно выросло число заболевших по Московской области – плюс 460 человек. Замыкает топ-3 по приросту инфицированных Санкт-Петербург – здесь коронавирус выявили еще у 121 человека.
Согласно статистике, заболевание за последние сутки смогли побороть 224 пациента. Всего за весь период наблюдений выздоровели 1694 человека, причем 1 016 из них – в Москве.
В столице на данный момент более 6 тысяч москвичей проходит лечение от коронавируса на дому. Заболевание у них протекает в легкой форме, поэтому врачи не госпитализируют их. При этом граждане обязаны соблюдать строгий карантин, о чем подписывают соответствующее согласие.
Всего на 14 апреля день в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах.
Накануне совещание по эпидемиологической обстановке в стране провел президент РФ Владимир Путин. В частности, он поручил правительству регулярно обновлять прогноз распространения COVID-19. Кроме того, глава государства распорядился устранить дефицит медицинских средств защиты.
Обстановка на въездах в Москву в период режима самоизоляции
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