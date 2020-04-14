В России подтверждено 2774 новых случая заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 2 774 случая заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили в Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом, новых заболевших выявили в 51 регионе страны.

Наибольшее число выявленных диагнозов остается в Москве. В столице за последние сутки COVID-19 нашли у 1 489 пациентов. Значительно выросло число заболевших по Московской области – плюс 460 человек. Замыкает топ-3 по приросту инфицированных Санкт-Петербург – здесь коронавирус выявили еще у 121 человека.

Согласно статистике, заболевание за последние сутки смогли побороть 224 пациента. Всего за весь период наблюдений выздоровели 1694 человека, причем 1 016 из них – в Москве.

В столице на данный момент более 6 тысяч москвичей проходит лечение от коронавируса на дому. Заболевание у них протекает в легкой форме, поэтому врачи не госпитализируют их. При этом граждане обязаны соблюдать строгий карантин, о чем подписывают соответствующее согласие.

Всего на 14 апреля день в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах.

Накануне совещание по эпидемиологической обстановке в стране провел президент РФ Владимир Путин. В частности, он поручил правительству регулярно обновлять прогноз распространения COVID-19. Кроме того, глава государства распорядился устранить дефицит медицинских средств защиты.

