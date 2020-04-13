Путин поручил правительству обновлять прогноз по коронавирусу

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству оперативно обновлять прогноз по коронавирусу исходя из ситуации.

Глава государства в ходе совещания на тему санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ распорядился докладывать о динамике распространения COVID-19 в стране ежесуточно.

Путин уточнил, что ему необходим прогноз "не только среднесрочный и долгосрочный, но и на период ближайших трех, семи, десяти дней".

На совещании президент заявил, что обстановка с коронавирусом в России меняется в худшую сторону. Глава государства подчеркнул, что властям пока удается действовать на упреждение в борьбе с новым вирусом и что ближайшие недели станут определяющими.

За сутки на территории России выявлено 2 558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также отмечено 179 выздоровевших людей.

