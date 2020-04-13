Путин не исключил, что Минобороны может быть задействовано в борьбе с COVID-19

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Владимир Путин заявил, что при необходимости для борьбы с коронавирусом нужно задействовать средства Минобороны. Об этом глава государства заявил во время совещания по борьбе с COVID-19.

"Нужно этот опыт, безусловно, использовать и иметь в виду, что все возможности, в том числе возможности министерства обороны РФ, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы и в борьбе с коронавирусом", – сказал Путин.

Глава государства напомнил, что военнослужащие Минобороны показывают хорошую работу за рубежом, помогая бороться странам с вирусом. Путин подчеркнул, что за их плечами уже есть соответствующий опыт действий в сложных условиях.

Во время совещания Путин обратил внимание и на то, что обстановка с коронавирусом в России стремительно меняется и не в лучшую сторону. Президент отметил, что болезнь у пациентов становится тяжелой.

Президент также подчеркнул, что ближайшие недели в ситуации с COVID-19 в России станут во многом определяющими. Он отметил, что в целом властям пока удается действовать на упреждение в борьбе с новым вирусом, но, чтобы продолжать, нужен хороший, профессиональный прогноз.

За минувшие сутки на территории РФ зарегистрировали 2 558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также отмечено 179 выздоровевших людей.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 328 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1 470 человек.

С 15 апреля в столице вводят цифровые пропуска. О поэтапном введении пропускного режима 10 апреля объявил Сергей Собянин. Мэр объяснил, что данная мера вводится на фоне масштабного распространения коронавируса в РФ и столице в частности. В тот же день аналогичное решение озвучил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

