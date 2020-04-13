Более 885 тысяч цифровых пропусков выдали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко рассказал, что более 885 тысяч пропусков выдали жителям столицы для передвижения по городу.

Он подчеркнул, что данные приведены по состоянию на 13:00 13 апреля. Лысенко сообщил, что 90% выданных разрешений касаются людей, которым необходимо ездить на работу. Он отметил, что в 11:00 этот показатель останавливался на уровне 780 тысяч жителей столицы.

Также он рассказал о трудностях, которые испытывает сервис по оформлению пропусков.

"Системе тяжело, мы постоянно находимся под атакой. Потихонечку исправляем эту ситуацию. Этот трафик паразитный, он мешает людям воспользоваться сервисом. Сам сервис рабочий, но немногие могут достучаться из-за этого трафика", – сказал Лысенко в эфире телеканала "Россия 1".

Он подчеркнул, что подделать разрешение невозможно: если информация, которая содержится в нем, не соответствует действительно, то пропуск автоматически аннулируется.

Лысенко также напомнил, что жители Москвы и Московской области могут воспользоваться обоими сервисами для выдачи пропусков в зависимости от местонахождения.

"Если у них есть уже личный кабинет в Москве, то они спокойно выписывают себе пропуск московский, и он будет приниматься в Подмосковье. Также они легко могут воспользоваться сервисом в Подмосковье и он будет воспринят и внутри Подмосковья, и при заезде в Москву", – сообщил Лысенко.

Он также напомнил, что дети до 14 лет не должны нарушать режим самоизоляции. Если им необходимо передвигаться по городу, то они должны это делать в сопровождении родителей, отметил Лысенко. Кроме того, он предупредил, что все данные, которые заносятся на портал, абсолютно конфиденциальные и не получат дальнейшего распространения.

О введении пропускной системы в Москве объявили 11 апреля. Разрешение на передвижение по городу представляет собой специальный электронный код. Его необходимо предъявлять по требованию контролирующих передвижения лиц. Он выдается для поездок на работу, в медучреждения или в личных целях с разной степенью ограничения.

Система начнет действовать с 15 апреля. Таким образом, она обеспечит более полную реализацию режима ограничения передвижения по городу, о котором мэр Москвы Сергей Собянин объявил 29 марта.

После анонсирования введения пропускной системы москвичей предупредили о мошенниках, которые выдают ложные пропуска. Лысенко рассказал, что за подобную деятельность на злоумышленников будет налагаться уголовная ответственность.