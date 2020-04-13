Цифровые пропуска на работу не имеют ограничений по маршруту в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко сообщил, что цифровые пропуска для передвижения по столице не имеют ограничений ни на направления, ни на количество поездок.
"Пропуск работающего – он не имеет ограничений сейчас ни на маршруты, ни на количество его получений", – подчеркнул Лысенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Он добавил, что система вводится не в рамках эксперимента по реализации новой технологии, а в связи с необходимостью обеспечить введенный режим ограничения передвижения по городу. Лысенко призвал гражданам проявлять ответственность во время пандемии коронавируса в Москве.
Пропускная система была анонсирована в столице 11 апреля по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина. С 13 апреля в городе запустили процедуру получения документа. Он представляет из себя специальный электронный код. Пропуск вводится для передвижения по городу в городском и личном транспорте.
По состоянию на 10:00 утра 13 апреля в Москве подано уже более 702 тысяч заявок на получение пропуска. Действовать система начнет с 15 апреля. Полученное на территории разрешение действует также и на территории Московской области.
В столице продолжает действовать введенный 29 марта режим самоизоляции. Однако, согласно сведениям Оперативного штаба, 10 апреля около 3,5 миллионов москвичей покидали квартиру на продолжительное время. 4,4 миллиона столичных жителей в этот день никуда не выходили.
Кроме того, согласно показателям от 12 апреля, в Москве составили более 1,3 тысячи протоколов, касающихся несоблюдения социальной дистанции.
За последние сутки в столице зафиксировали 1355 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в России зарегистрировали 2558 новых пациентов, инфицированных COVID-19. Таким образом, за все время медицинских наблюдений на территории РФ обнаружили 18328 человек, подхвативших коронавирусную инфекцию.
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