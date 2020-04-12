Около 3,5 млн москвичей покидали квартиры на продолжительное время 10 апреля – Оперштаб

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу в Москве зафиксировали 3,5 миллиона человек, которые покидали дом на продолжительное время. Об этом сообщает Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

"По данным геоаналитики сотовых операторов, в пятницу, 10 апреля, в Москве были зафиксированы 3,5 миллиона человек, которые выходили из дома днем более чем на 6 часов", – говорится в сообщении.

В Оперштабе подчеркнули, что вместе с тем дома находились 4,4 миллиона человек. Сотрудники штаба призвали еще раз граждан соблюдать режим самоизоляции и не подвергать риску своих близких.

"В среднем в Москве семья состоит из 2–3 человек, это означает, что 3,5 миллиона горожан, которые не соблюдают режим самоизоляции, несут потенциальную угрозу заражения для 6–9 миллионов своих соседей, друзей, родных и близких", – говорится в сообщении.

В субботу Сергей Собянин заявил, что для поездок по Москве и области на личном и общественном транспорте вводятся пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

29 марта мэр города ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра. За ее несоблюдение предусмотрена административная ответственность.

За последние сутки в России зарегистрировано 2 186 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 15 770 случаев в 82 регионах.

