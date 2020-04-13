Более 702 тысяч заявок на цифровые пропуска подали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Более 702 тысяч заявок на электронные пропуска подали в Москве с начала работы сервиса на mos.ru, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"По состоянию на 10:00 утра 13 апреля поданы 702 344 заявки на пропуска для передвижения по городу. Из них выдано 697 899 рабочих пропусков", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время зафиксирована бот-атака на сервера mos.ru, в том числе из-за рубежа. Расследованием источников и причин атаки будут заниматься правоохранительные органы.

Москвичей предупредили, что из-за высокой нагрузки на сервер время ожидания ответа с пропуском может увеличиться. Пропуска начнут действовать в столице с 15 апреля.

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

Система оформления пропуска носит заявительный характер. Внесенные данные будут проверяться, и в случае предоставления недостоверной информации пропуска будут аннулированы. Действовать пропуск будет только при предъявлении паспорта. При несовпадении данных пропуск будет считаться недействительным.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,6 миллиона случаев заражения, более 106 тысяч человек скончалось. В России зафиксировано 15570 заболевших, вылечился 1291 человек, скончались 130 человек.

Период до 30 апреля в России объявлен нерабочим в целях предупреждениях распространения в стране. Москвичам следует оставаться дома. Выходить можно только для того, чтобы обратиться за экстренной медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью, для похода в ближайший магазин или аптеку, выгула собаки (не более 100 метров от дома), выноса мусора, а также проезда до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

С 15 апреля в столице вводят цифровые пропуска. О поэтапном введении пропускного режима 10 апреля объявил Сергей Собянин. Мэр объяснил, что данная мера вводится на фоне масштабного распространения коронавируса в РФ и столице в частности. В тот же день аналогичное решение озвучил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Цифровые пропуска. Ответы на главные вопросы



