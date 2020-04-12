В Подмосковье увеличат мощности тестирования на коронавирус до 7 тыс в сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Власти Подмосковья готовы развернуть мощности для проведения в сутки порядка 7 тысяч тестов на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия-1".
"Еще три недели назад мы имели всего 500 тестов. Это ничто, это мало. Сегодня готовы к тому, чтобы развернуть тестирование примерно на семь тысяч тестов в сутки", – сообщил Воробьев.
Накануне Сергей Собянин сообщил, что ежедневно в Москве проводится 18 тысяч исследований на коронавирус. Он подчеркнул, что одно из основных направлений борьбы с COVID-19 – своевременное и масштабное тестирование.
Мэр уточнил, что в столице нагрузку на себя приняли прежде всего лаборатории Роспотребнадзора. Объем их тестирований ежедневно составлял порядка трех тысяч.
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказывала, что в столице запущено регулярное тестирование сотрудников социальной сферы и здравоохранения, работающих с жителями. Это касается врачей поликлиник, которые ходят по вызовам на дом, работников и администраторов из медучреждений, сиделок, соцработников и волонтеров.
В будущем тестировать планируют полицейских, работников транспорта и торговли. Общее число охваченных скринингом сейчас – 15 тысяч человек.
По последним данным на 11 апреля, в России зафиксировано 13 584 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Только за субботу было зарегистрировано 1 667 подтвержденных случаев COVID-19 в 49 регионах России.
В Москве введут специальные пропуска для поездок
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: