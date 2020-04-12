В Подмосковье увеличат мощности тестирования на коронавирус до 7 тыс в сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Власти Подмосковья готовы развернуть мощности для проведения в сутки порядка 7 тысяч тестов на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия-1".

"Еще три недели назад мы имели всего 500 тестов. Это ничто, это мало. Сегодня готовы к тому, чтобы развернуть тестирование примерно на семь тысяч тестов в сутки", – сообщил Воробьев.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что ежедневно в Москве проводится 18 тысяч исследований на коронавирус. Он подчеркнул, что одно из основных направлений борьбы с COVID-19 – своевременное и масштабное тестирование.

Мэр уточнил, что в столице нагрузку на себя приняли прежде всего лаборатории Роспотребнадзора. Объем их тестирований ежедневно составлял порядка трех тысяч.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказывала, что в столице запущено регулярное тестирование сотрудников социальной сферы и здравоохранения, работающих с жителями. Это касается врачей поликлиник, которые ходят по вызовам на дом, работников и администраторов из медучреждений, сиделок, соцработников и волонтеров.

В будущем тестировать планируют полицейских, работников транспорта и торговли. Общее число охваченных скринингом сейчас – 15 тысяч человек.

По последним данным на 11 апреля, в России зафиксировано 13 584 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Только за субботу было зарегистрировано 1 667 подтвержденных случаев COVID-19 в 49 регионах России.

