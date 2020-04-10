Ракова: регулярно проходят тестирование на коронавирус 15 тыс медицинских и соцработников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве запущено регулярное тестирование сотрудников социальной сферы и здравоохранения, работающих с жителями. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В неблагополучной эпидемиологической ситуации работники социальной сферы продолжают ежедневно помогать жителям города. Чтобы обеспечить их безопасность и контроль за состоянием здоровья, мы проводим регулярные тестирования", – заявила Ракова.

Она добавила, что тестирование проходят врачи поликлиник, которые ходят по вызовам на дом, работники и администраторы из медучреждений, сиделки, соцработники и волонтеры.

Ракова пояснила, что в будущем тестировать планируют сотрудников полиции, работников транспорта и торговли. Общее число охваченных скринингом в настоящий момент составляет 15 тысяч человек.

Ранее Собянин сообщил, что благодаря введенным в Москве ограничениям удалось вырвать 2–4 недели в ситуации с COVID-19, чтобы подготовиться. При этом он подчеркнул, что пик эпидемии в Москве еще не наступил. По словам мэра, город стоит лишь у его "подножия".

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

11 марта ВОЗ назвала вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Во всем мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончалось. В России число зараженных превышает 11,9 тысячи человек.

