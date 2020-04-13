Обстановка с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону – Путин

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Обстановка с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил Владимир Путин во время совещания по борьбе с COVID-19.

По словам президента, болезнь у пациентов становится тяжелой. Он отметил, что в ближайшие недели в ситуации с COVID-19 в России станут во многом определяющими.

Глава государства обратил внимание, что властям пока удается действовать на упреждение в борьбе с новым вирусом, но, чтобы продолжать, нужен хороший, профессиональный прогноз, считает он. В связи с этим Путин поручил правительству обновлять прогноз по коронавирусу исходя из ситуации и ежесуточно докладывать об этом.

"Для того чтобы дальше действовать на упреждение, а нам, несмотря на то, что ситуация лучше не становится, все-таки пока удается действовать именно таким образом, нам нужен хороший, профессиональный прогноз, и не только среднесрочный или долгосрочный, но и на период ближайший трех–семи–десяти дней", – заявил российский лидер.

За сутки на территории России выявлено 2558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также отмечено 179 выздоровевших людей.

Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка сохраняется в Москве. Здесь зафиксировано 1355 новых случаев заболевания. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.

Период до 30 апреля в России объявлен нерабочим в целях предупреждениях распространения в стране. Москвичам следует оставаться дома. Выходить можно только для того, чтобы обратиться за экстренной медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью, для похода в ближайший магазин или аптеку, выгула собаки (не более 100 метров от дома), выноса мусора, а также проезда до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

С 15 апреля в столице вводят цифровые пропуска. О поэтапном введении пропускного режима 10 апреля объявил Сергей Собянин. Мэр объяснил, что данная мера вводится на фоне масштабного распространения коронавируса в РФ и столице в частности. В тот же день аналогичное решение озвучил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Есть три варианта получения пропусков: онлайн на портале mos.ru, по телефону Единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 и по СМС на короткий номер 7377.

Цифровые пропуска. Ответы на главные вопросы



