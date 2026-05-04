Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные ограничения введены в аэропорту Внуково, передала пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что меры распространяются на прием и выпуск воздушных судов.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – указано в сообщении.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву. До этого мэр заявил, что один из БПЛА попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. В результате ЧП никто не пострадал.

В связи с этим аэропорты Домодедово и Внуково обслуживали рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупреждали о возможных корректировках. Домодедово возобновил штатную работу после снятия ограничений.

