Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 08:01

Происшествия

Средства ПВО уничтожили 117 украинских БПЛА над РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили 117 украинских БПЛА над Россией за ночь 4 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Отмечается, что беспилотники были уничтожены над территорией Астраханской, Белгородской, Воронежской и Калужской областей. Кроме того, БПЛА перехватили над Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Рязанской областями.

В ведомстве добавили, что беспилотники также сбиты над Саратовской, Смоленской, Ульяновской областями и Московским регионом.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что над регионом было сбито около 20 украинских БПЛА. Предварительно, никто из местных жителей не пострадал, а данные о разрушениях на земле не поступали.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика