Средства ПВО уничтожили 117 украинских БПЛА над РФ за ночь

Средства ПВО уничтожили 117 украинских БПЛА над Россией за ночь 4 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Отмечается, что беспилотники были уничтожены над территорией Астраханской, Белгородской, Воронежской и Калужской областей. Кроме того, БПЛА перехватили над Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Рязанской областями.

В ведомстве добавили, что беспилотники также сбиты над Саратовской, Смоленской, Ульяновской областями и Московским регионом.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что над регионом было сбито около 20 украинских БПЛА. Предварительно, никто из местных жителей не пострадал, а данные о разрушениях на земле не поступали.

