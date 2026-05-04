Премьер Чехии рассказал о просьбах МИД надавить на Казахстан из-за России

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал о просьбах МИД страны надавить на Казахстан из-за России, сообщает RT со ссылкой на TV Nova.

По его словам, сотрудники чешского министерства подготовили специальную рабочую памятку для ведения антироссийской политики. Например, в ней содержались призывы ограничить отношения Астаны с Москвой и Пекином.

Бабиш добавил, что авторами данной инициативы стали неназванные государственные служащие. При этом среди них мог быть экс-руководитель МИД Чехии Ян Липавский.

Ранее глава чешского внешнеполитического ведомства Петр Мацинка вызвал посла России в Праге после публикации списка производителей БПЛА в ряде стран Европы. В ведомстве указали на последующий комментарий заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. Посол был вызван для разъяснения этих заявлений чешской стороне.

Согласно информации Минобороны России, зарубежные предприятия, которые занимаются производством комплектующих для украинских БПЛА, находятся в Чехии, Германии, Испании, Италии, Израиле и Турции.

Медведев говорил, что данная публикация является реестром потенциальных законных целей российских вооруженных сил, и пожелал "доброй ночи европейским партнерам".

