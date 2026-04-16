Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 апреля, 22:17

Политика

МИД Чехии вызвал посла России из-за списка производителей БПЛА

Фото: 123RF.com/edmond77

Глава МИД Чехии Петр Мацинка вызвал посла России в Праге после публикации Минобороны РФ списка производителей БПЛА в ряде стран Европы, сообщил МИД республики.

Кроме того, в ведомстве указали на последующий комментарий заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. Посол был вызван для разъяснения этих заявлений чешской стороне.

Отмечается, что заявления были направлены против ряда чешских компаний, которые были определены как возможные цели российских атак.

По данным российского оборонного ведомства, филиалы украинских компаний, которые производят дроны, расположены в том числе в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. Зарубежные же предприятия, которые занимаются производством комплектующих для украинских БПЛА, находятся в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции.

Позже Медведев заявил, что данная публикация является реестром потенциальных законных целей российских вооруженных сил и пожелал "доброй ночи европейским партнерам".

политика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика