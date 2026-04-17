Ozon: продавцы могут получить знак "оригинал", если пройдут проверку

Фото: ТАСС/Валентина Санникова

Продавцы Ozon могут получить знак "оригинал" в том случае, если они загрузили актуальные документы на бренд и прошли проверку, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.

Кроме того, для получения знака необходимо внесение обеспечительного платежа в размере 3% от оборота бренда у продавца на Ozon за последний год. Однако если будет установлено, что товар контрафактный, он будет снят с продажи, а обеспечительный платеж удержан. Продавец лишится соответствующей отметки.

"Мы рассматриваем механизм не как услугу для продавцов, а как инструмент экономической ответственности продавца за подлинность товара. Он работает на маркетплейсе с начала 2026 года и уже доказал свою эффективность в защите покупателей от контрафакта", – добавили представители маркетплейса.

Также отмечается, что график выплат для продавцов не менялся с 2024 года, он прозрачен и размещен в базе данных маркетплейса для предпринимателей. Однако в компании добавили, что продолжат диалог для решения спорных моментов и сохранения прозрачных условий работы рынка.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение маркетплейсам Wildberries и Ozon за навязывание невыгодных условий продавцам и введение в заблуждение покупателей.

В частности, Ozon ввeл платную услугу – знак на карточке товара "оригинал". В результате у покупателей создается впечатление, что товар прошел проверку подлинности, хотя на самом деле такая маркировка не гарантирует достоверность сведений о товаре, подчеркнула в регуляторе.

