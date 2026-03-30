30 марта, 13:25

Экономика

Компания "М.Видео" подала заявление в ФАС из-за отключения от скидок Wildberries

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Компания "М.Видео" отправила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России заявление с просьбой дать правовую оценку действиям маркетплейса Wildberries после одностороннего отключения продавца от инструмента "Скидка WB". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

Уточняется, что отключение от одного из ключевых инструментов при формировании конечной цены на платформе произошло 13 марта. Заявление в ведомство "М.Видео" направила 27-го числа.

Как рассказали в компании, отключение от "Скидки WB" привело к снижению объема заказов и изменению конкурентных позиций. Суть претензии заключается в том, что маркетплейс, сохранив скидку для других продавцов таких же товаров, фактически перестал соинвестировать в ценообразование товаров "М.Видео".

В организации объяснили, что механизм "Скидки WB" представляет собой форму соинвестирования: маркетплейс снижает цену для покупателя за счет уменьшения собственной комиссии, тогда как продавец не компенсирует эту разницу. Отключение от такого инструмента, считает заявитель, ставит одного участника рынка в неравное положение по сравнению с другими.

При этом, как говорится в заявлении, все попытки "М.Видео" получить ответ от Wildberries о причинах данного решения или договориться о его урегулировании в рабочем порядке остались без ответа.

Тем временем в Wildberries сказали, что не получали ни саму жалобу, ни запрос от ФАС – в случае его поступления необходимые объяснения будут предоставлены в установленном порядке. В пресс-службе маркетплейса подчеркнули, что вопросы, касающиеся работы с партнерами платформы, остаются в рамках двусторонних отношений между компаниями.

Ранее экономист Андрей Бархота заявил, что идея Минпромторга РФ запретить маркетплейсам влиять на цену товаров может привести к подорожанию продукции на площадках на 15–25%. По его мнению, попытка административного регулирования спровоцирует увеличение стоимости, поскольку платформы не смогут предоставлять покупателям скидки.

Маркетплейсам в России могут запретить влиять на цены и объявлять скидки

Почему россияне покупают "красивые" автономера?

Водители скупают подобные знаки, чтобы показать свои финансовые возможности

Человек с такими номерами чувствует себя как рыцарь в доспехах

Читать
закрыть

Как в России планируют бороться с VPN?

Среди идей – плата за международный трафик и ограничение доступа к ряду сервисов

Эксперты уверены: в вопросе присутствует серьезная правовая неопределенность

Читать
закрыть

Зачем россияне покупают камни-питомцы на маркетплейсах?

Главный плюс – полное отсутствие хлопот

Однако эксперты уверены: взрослые покупают такие игрушки из-за чувства одиночества

Читать
закрыть

Что важно знать при покупке дачного участка?

Важны коммуникации: их наличие и стоимость подключения

Перед покупкой стоит запросить правоустанавливающие документы и архивные выписки

Читать
закрыть

Почему в России предложили приравнять питбайки к мотоциклам?

На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку

Каждый год происходят несчастные случаи среди детей, управляющих питбайками

Читать
закрыть

Какие сюрпризы подарит погода москвичам весной-летом 2026 года?

Эксперты предсказывают нашествие комаров в конце апреля – мае

Погода сделала подарок для дачников: высаживать рассаду можно раньше

Читать
закрыть

Как вести себя при встрече с пресмыкающимися?

Рептилия может ужалить, когда ее пытаются поймать, убить или тыкают в нее палкой

Стоит ходить в лес в кроссовках, резиновых сапогах или другой высокой и прочной обуви

Читать
закрыть

Почему колоноскопия стала популярна среди блогеров?

Желание показать все в деталях появляется на фоне подмены понятий "настоящей" и "виртуальной" жизни

Блогеры пытаются удержать внимание любыми способами

Читать
закрыть

