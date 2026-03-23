Экономист Бархота: цены на маркетплейсах в России могут вырасти на 15–25%

Идея Минпромторга России запретить маркетплейсам влиять на стоимость товаров может привести к подорожанию продукции на площадках на 15–25%. Об этом изданию "Абзац" заявил эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

По словам эксперта, попытка административного регулирования спровоцирует рост цен, так как онлайн-платформы потеряют возможность предоставлять покупателям скидки.

Бархота объяснил, что министерство решилось на такой шаг в надежде спасти традиционную розничную торговлю. В настоящее время, уточнил он, офлайн-магазины переживают кризис: торговые центры пустеют, а специализированные точки закрываются, не выдерживая конкуренции с онлайн-гигантами.

"Сдерживание стоимости административным путем обычно формирует дефицит, а запрет на скидки провоцирует рост цен. Минпромторг видит в маркетплейсах причину кризиса розницы, поэтому хочет, чтобы они перестали демпинговать. В итоге покупатели столкнутся с переплатой, зато выживут неконкурентные офлайн-магазины, которые едва держатся на плаву", – сказал экономист.

По его мнению, потенциальное увеличение цен будет эквивалентно текущей разнице между стоимостью в Сети и в обычных магазинах. Маркетплейсы, вероятно, столкнутся с временным замедлением продаж, но попытаются нивелировать негатив через внутренние банковские инструменты и программы лояльности.

"Чтобы понять, каким будет рост, достаточно сравнить товары в офлайн-сетях и на маркетплейсах. Разница в среднем составляет 15–25% – это и есть предел возможного скачка цен", – отметил Бархота.

При этом маркетплейсы, уточнил он, останутся более выгодными за счет собственных кошельков и партнерских программ. Возможно, крупные компании даже начнут развивать полноценную офлайн-торговлю, превращая пункты выдачи заказов в магазины, где некоторые товары можно будет купить сразу, добавил специалист.

Ранее Федеральная антимонопольная служба обязала маркетплейсы Wildberries и Ozon скорректировать практики работы с продавцами до 3 апреля. Члены экспертного совета ФАС выяснили, что онлайн-площадки предлагали разные условия ведения бизнеса для российских и иностранных продавцов.