ФАС обязала маркетплейсы Wildberries и Ozon изменить практики работы с продавцами

Маркетплейсы Wildberries и Ozon должны скорректировать практики работы с продавцами до 3 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

В службе уточнили, что такое решение приняли члены экспертного совета ФАС России по развитию конкуренции в области информационных технологий на заседании по площадке службы. В ходе обсуждения они отметили, что онлайн-платформы предлагали разные условия ведения бизнеса для российских и зарубежных продавцов.

Кроме того, подчеркнули в ФАС, многим предпринимателям невыгодно продавать свои товары из-за размера комиссии, а установленные без согласия продавцов цены ущемляют права и интересы всех сторон.

В связи с этим до 3 апреля маркетплейсы должны будут направить в антимонопольное ведомство сведения о размерах комиссии как для отечественных, так и для зарубежных продавцов. Подчеркивается, что они должны быть установлены экономически обоснованно, дискриминация не допускается.

Также Wildberries и Ozon необходимо проработать и направить в ФАС на согласование коммерческие политики, регулирующие инвестирование в цены независимых продавцов. В них должны быть прописаны вопросы источника и равных условий для инвестиций в разных категориях продукции, а также порядок информирования об этом продавцов и покупателей.

Помимо этого, торговым площадкам нужно изменить оферты и технический функционал, который предусматривает получение согласия предпринимателей на инвестиции онлайн-платформ в цены на представленные ими товары. При этом важна добровольность, а интересы продавцов не должны ущемляться. Если маркетплейсы не исполнят данные решения, будут приняты меры антимонопольного регулирования, заключили в службе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать инициативы по защите прав отечественных производителей, продающих товары через маркетплейсы. Речь идет о поддержании конкуренции на онлайн-площадках, регулировании продажи и доставки продуктов, а также защите персональных данных пользователей. Предложения должны быть готовы до 1 сентября этого года.

