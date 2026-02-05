Форма поиска по сайту

05 февраля, 11:58

Экономика
"Ведомости": в РФ ретейлеры просят приравнять к рознице продажу продуктов на маркетплейсах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские производители продуктов питания и ретейл выступили с инициативой уравнять в правах онлайн-платформы и обычные магазины. Они направили соответствующее обращение в аппарат вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, сообщило издание "Ведомости".

Документ, подписанный рядом участников Межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка, включая Руспродсоюз АСКОНД, Рыбный союз, Масложировой союз и другие, был передан на рассмотрение в Минэкономразвития, Минпромторг и ФАС 2 февраля.

В обращении участники рынка, по данным газеты, просят запретить маркетплейсам использовать комиссионную схему работы, недоступную для классических торговых сетей, а также запретить платформам вмешиваться в ценообразование продавцов, в том числе путем финансирования скидок.

По мнению авторов письма, такие практики приводят к демпингу и искусственному перераспределению спроса в пользу онлайн-торговли. В подтверждение они указывают на значительный рост комиссий платформ за 2025 год: у Wildberries – с 24,5 до 38%, у Ozon – с 25 до 44%. Также ассоциации настаивают на усилении контроля за оборотом контрафактной и фальсифицированной продукции на маркетплейсах.

В Ozon в ответ на запрос СМИ заявили, что предлагаемые ограничения могут негативно сказаться на небольших региональных производителях, и отметили, что не знакомы с содержанием письма. В свою очередь, в Wildberries подчеркнули социальную роль платформ, через которые продукты заказывают семьи и малый бизнес, особенно в удаленных населенных пунктах с ограниченным доступом к товарам.

Ранее сообщалось, что правительство РФ прорабатывает вопрос введения маркировки готовой еды. Речь идет о продукции, продаваемой в торговых сетях и через службы доставки. О необходимости введения маркировки заявили Роспотребнадзор и Ассоциация производителей и поставщиков готовой еды.

