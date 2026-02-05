Цукерберг опубликовал подборку треков, под которые создавал Facebook

Фото: AP Photo/Jeff Chiu

Глава Meta (деятельность запрещена и признана экстремистской в России) Марк Цукерберг опубликовал в сервисе Spotify плейлист с треками, под которые велась разработка социальной сети Facebook (владелец – компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) в 2004 году.

Плейлист называется 2004 Coding Jam. Публикация приурочена к 22-летию Facebook. Цукерберг уточнил, что именно эта музыка сопровождала работу над проектом в год его запуска, после чего он стал одной из крупнейших социальных платформ в мире.

Подборка состоит из 5 композиций: Headstrong группы Trapt, Like a Stone группы Audioslave, The Reason группы Hoobastank, In The End в исполнении Linkin Park и Harder, Better, Faster, Stronger группы Daft Punk.

Ранее Цукерберг представил новые умные очки Ray-Ban с функцией искусственного интеллекта, однако на демонстрации устройство трижды не смогло принять видеозвонок с WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Очки транслируют видео, показывают сообщения и выполняют перевод.