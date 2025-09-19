19 сентября, 17:32Технологии
Цукерберг презентовал умные очки, которые трижды провалили демонстрацию WhatsApp
Глава Meta (деятельность запрещена и признана экстремистской в России) Марк Цукерберг представил новые умные очки Ray-Ban с функцией искусственного интеллекта, однако на демонстрации устройство трижды не смогло принять видеозвонок с WhatsApp.
Во время презентации произошел технический сбой: очки с дисплеем в правой линзе, которые должны транслировать видео, показывать сообщения и выполнять перевод, не справились с подключением к Wi-Fi.
"Ирония всей этой истории в том, что вы годами разрабатываете технологии, а современный Wi-Fi вас просто застает врасплох", – прокомментировал Цукерберг.
Он пояснил, что очки позволяют искусственному интеллекту анализировать все, что пользователь видит и слышит в течение дня, формируя персонализированный диалог.
"Если у вас нет очков с искусственным интеллектом <…> вы, вероятно, окажетесь в весьма невыгодном положении в плане когнитивных способностей по сравнению с другими людьми", – сказал Цукерберг.
Умные очки поступят в продажу в США в конце сентября по цене $799.
