Цукерберг презентовал умные очки, которые трижды провалили демонстрацию WhatsApp

Фото: ТАСС/AP/Nic Coury

Глава Meta (деятельность запрещена и признана экстремистской в России) Марк Цукерберг представил новые умные очки Ray-Ban с функцией искусственного интеллекта, однако на демонстрации устройство трижды не смогло принять видеозвонок с WhatsApp.

Во время презентации произошел технический сбой: очки с дисплеем в правой линзе, которые должны транслировать видео, показывать сообщения и выполнять перевод, не справились с подключением к Wi-Fi.

"Ирония всей этой истории в том, что вы годами разрабатываете технологии, а современный Wi-Fi вас просто застает врасплох", – прокомментировал Цукерберг.

Он пояснил, что очки позволяют искусственному интеллекту анализировать все, что пользователь видит и слышит в течение дня, формируя персонализированный диалог.

"Если у вас нет очков с искусственным интеллектом <…> вы, вероятно, окажетесь в весьма невыгодном положении в плане когнитивных способностей по сравнению с другими людьми", – сказал Цукерберг.

Умные очки поступят в продажу в США в конце сентября по цене $799.

